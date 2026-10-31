Москва31 окт Вести.У ослабления поддержки народом у экс-президента Сербии Александра Вучича есть серьезные причины.

Об этом ИС "Вести" заявил профессор и руководитель Центра геополитики Фонда Коллегия Матиуша Корвина в Будапеште Миша Джуркович.

Эксперт отметил, что в начале президентства у Вучича была сильная поддержка, однако постепенно она начала слабеть.

В начале правления, в 2014 году у Вучича была довольно сильная поддержка, но со временем, конечно, она начала угасать, и хватает причин, по которым люди обоснованно им недовольны ... Партийная система полностью разрушена. Качество управленцев, особенно на местном уровне, оставляет желать лучшего. Я бы сказал, что это одна из самых важных причин, по которой люди на местном уровне оказались не готовы дальше терпеть эту власть именно из-за кадровой политики прокомментировал Джуркович

Также он отметил, что на повестке дня сейчас вопрос о введении санкций против РФ.

По существу, уже 4 - 5 лет назад мы созрели для определенных перемен. Но, к сожалению, вместо того, чтобы эта протестная энергия пошла, скажем, в более патриотическое русло, она двинулась в противоположном направлении. Мы получаем более прозападное правительство и, вероятно, гораздо более антироссийское. Вопрос о введении санкций против России, конечно, на повестке дня добавил профеесор

Ранее профессор, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина заявила, что высокая явка на парламентских выборах в Сербии объясняется системным общественным недовольством политикой экс-президента Александра Вучича.

Избирком Сербии сообщил о рекордной явке в 64,9% за два часа до закрытия участков. По словам профессора, это ставит под большое сомнение "срежиссированность" результатов выборов извне.