Москва31 окт Вести.После 2000 года Сербия находится в положении полупротектората, кроме того, после "падения" экс-президента Слободана Милошевича в страну глубоко проник Запад. Об этом ИС "Вести" заявил профессор и руководитель Центра геополитики Фонда Коллегия Матиуша Корвина в Будапеште Миша Джуркович.

После 2000 года Сербия находится в очень специфическом положении. Это можно назвать состоянием полупротектората. После падения Милошевича западные силы, в основном американцы и британцы, ну и представители других групп, глубоко проникли в наше государство. Их присутствие заметно в разных сферах: безопасность, прокуратура, Национальный банк и так далее. В принципе, можно сказать, что они во многом контролируют любого, кто находится у власти. Но так получается, что для реализации одной и той же повестки они фактически приводят новую команду каждые 10—12 лет. Вучич еще долго продержался