СМИ Израиля: Нетаньяху предложили помилование в обмен на уход из политики

Нетаньяху предлагают уйти из политики в обмен на помилование СМИ Израиля: Нетаньяху предложили помилование в обмен на уход из политики

Москва28 окт Вести.Президент Израиля Ицхак Герцог предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сделку, предусматривающую его уход из политики в обмен на полное помилование. Об этом сообщает израильский телеканал C14.

По данным телеканала, Герцог продвигает эту инициативу около двух лет. Она может стать одним из вариантов формирования нового правительства, если нынешнее распределение мандатов по итогам выборов сохранится. При этом подсчет так называемых двойных конвертов – бюллетеней военнослужащих и других категорий избирателей – еще продолжается.

Президент Герцог продвигает масштабную закулисную сделку: Нетаньяху занимает пост премьер-министра в течение первых двух лет в рамках соглашения о ротации, а затем уходит из политики – в обмен на полное помилование говорится в публикации на сайте телеканала

В канцелярии президента Израиля опровергли эту информацию, назвав ее "полным фейком". Там указали, что официальные результаты выборов поступят президенту Израиля в следующую среду, после чего Герцог проведет консультации с парламентскими фракциями и примет решение в рамках своих полномочий.

Ранее Герцог допускал возможность рассмотрения просьбы Нетаньяху о помиловании в связи с судебными разбирательствами против премьера, однако, отмечается в публикации, президент Израиля таким образом "тянет время".

Весной 2026 года президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Герцога помиловать Нетаньяху, против которого продолжаются судебные процессы по делам о коррупции.