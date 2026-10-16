Москва16 октВести.Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом напомнил ему об актуальном и сегодня высказывании его отца Хаима Герцога насчет компромисса и переговоров. Об этом сообщили в МИД КНР.
Разговор состоялся 15 октября в Баку на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) по инициативе израильской стороны.
Ваш отец, будучи президентом, способствовал установлению дипломатических отношений между Китаем и Израилем, он стал первым израильским президентом, посетившим Китайзаявил Ван И
Глава китайского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что отец действующего израильского лидера в своих мемуарах отмечал: компромисс и переговоры не всегда оборачиваются утратами, нередко они приносят весомые достижения и доверие на длительную перспективу.
В нынешней ситуации это выражение имеет остается актуальным и вдохновляетуказал Ван И
Хаим Герцог занимал пост президента Израиля с 1983 по 1993 год и был шестым по счету политиком на этой должности.