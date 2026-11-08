Президент Израиля вручил мандат оппозиционеру Айзенкоту на формирование кабмина Президент Израиля Герцог вручил Айзенкоту мандат на формирование нового кабмина

Москва8 ноя Вести.Президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства страны по итогам состоявшихся 27 октября парламентских выборов.

Передача документа состоялась в ходе торжественной церемонии в резиденции израильского президента.

Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успеха сказал Герцог в ходе церемонии, трансляцию которой осуществляет канцелярия главы еврейского государства

Согласно израильскому законодательству, с момента вручения мандата начался отсчет 28 дней, за которые Айзенкот должен заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного Кнессета (парламента) и сформировать правящую коалицию.

5 ноября журналист ИС "Вести" Сергей Пашков заявил, что США не спешат немедленно начать войну, которая помогла бы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху создать правительство национального единства, сформировав большинство в парламенте, и остаться главой правительства.