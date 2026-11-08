Москва8 нояВести.Президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства страны по итогам состоявшихся 27 октября парламентских выборов.
Передача документа состоялась в ходе торжественной церемонии в резиденции израильского президента.
Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успехасказал Герцог в ходе церемонии, трансляцию которой осуществляет канцелярия главы еврейского государства
Согласно израильскому законодательству, с момента вручения мандата начался отсчет 28 дней, за которые Айзенкот должен заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного Кнессета (парламента) и сформировать правящую коалицию.
5 ноября журналист ИС "Вести" Сергей Пашков заявил, что США не спешат немедленно начать войну, которая помогла бы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху создать правительство национального единства, сформировав большинство в парламенте, и остаться главой правительства.