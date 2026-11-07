Москва7 ноя Вести.Президент Израиля Ицхак Герцог решил доверить формирование правительства лидеру объединенной оппозиции и главе партии "Яшар" Гади Айзенкоту — главному конкуренту действующего премьера Биньямина Нетаньяху на недавних выборах.

Об этом сообщили в канцелярии Герцога​​​.

Уточняется, что глава государства пригласил Айзенкота в резиденцию в воскресенье, чтобы передать ему мандат на создание следующего кабинета.

На выборах в Кнессет 27 октября ни один блок или политическая партия не получили необходимых 61 мандата из 120. Коалиция Нетаньяху во главе с "Ликудом" располагает 53 мандатами, оппозиционный блок Айзенкота, включающий "Яшар", "Бе-яхад", "Наш дом — Израиль" и "Демократов" — 48 мандатами, у списка арабских партий — 19 мандатов.

После выборов президент Израиля провел консультации со всеми политсилами, прошедшими в парламент, чтобы определить кандидата с наибольшими шансами собрать большинство. В поддержку Айзенкота высказались партии, суммарно получившие 67 мандатов. За Нетаньяху — 46 мандатов.

Партия "Еврейство Торы", получившая семь мест в Кнессете и шедшая в составе правящей коалиции, не назвала предпочтительного кандидата в премьер-министры.

Согласно парламентской процедуре, у кандидата, получившего мандат от президента, есть максимум 42 дня на формирование кабмина. Если попытка не удастся, это право перейдет к другому кандидату, у которого будет 28 дней.

При повторной неудаче любой депутат Кнессета сможет попытаться в течение 21 дня собрать коалицию в свою поддержку, для чего необходим 61 голос в парламенте. Если и эта попытка окажется безрезультатной, то парламент будет распущен, назначается дата повторных выборов.