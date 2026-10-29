Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле после подсчета более 97% голосов

Партия Нетаньяху продолжает лидировать после подсчета 97,3% бюллетеней Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле после подсчета более 97% голосов

Москва29 окт Вести.Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сохраняет первое место на прошедших парламентских выборах после обработки 97,3% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

По информации избиркома, "Ликуд" претендует на 27 мест в 120-местном Кнессете. Главный оппозиционный соперник — партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом — занимает вторую позицию с 21 мандатом.

В целом блок правых и религиозных партий во главе с действующим премьером может рассчитывать на 53 депутатских кресла, тогда как оппозиционные силы получают 48 мест. Еще 19 мандатов достаются арабским партиям, союз с которыми исключают обе основные политические группы.

Подсчет всех голосов ЦИК планирует завершить до конца четверга, а официальные итоги выборов должны быть обнародованы не позднее 4 ноября.

Ранее ЦИК Израиля сообщила, что явка на выборах достигла рекордного с 1999 года уровня – почти 78%.