Президент Израиля объявит 8 ноября кандидата в премьер-министры Президент Израиля назовет кандидата в премьер-министры 8 ноября

Москва5 ноя Вести.Президент Израиля Ицхак Герцог продолжит консультации с партиями с целью создания правительства и объявит 8 ноября кандидата на пост премьер-министра.

Партии, получившие совокупно 67 мандатов, советуют Герцогу поручить создание правительства главе оппозиции Гади Айзенкоту​​​.

Однако партии, получившие 46 мест в кнессете, заявили о поддержке действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Я постараюсь определить это напрямую и быстро в ходе личных бесед с некоторыми главами партий. Я намерен поручить одному из членов кнессета создать правительство в предстоящее воскресенье отметил Герцог в видеообращении к жителям Израиля

Итоги консультаций могут оказаться вполне очевидными, но разногласия между партиями пока не позволили определить кандидата, который сможет создать устойчивое правительство, заключил Герцог.