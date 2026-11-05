Москва5 нояВести.Президент Израиля Ицхак Герцог продолжит консультации с партиями с целью создания правительства и объявит 8 ноября кандидата на пост премьер-министра.
Партии, получившие совокупно 67 мандатов, советуют Герцогу поручить создание правительства главе оппозиции Гади Айзенкоту.
Однако партии, получившие 46 мест в кнессете, заявили о поддержке действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Я постараюсь определить это напрямую и быстро в ходе личных бесед с некоторыми главами партий. Я намерен поручить одному из членов кнессета создать правительство в предстоящее воскресеньеотметил Герцог в видеообращении к жителям Израиля
Итоги консультаций могут оказаться вполне очевидными, но разногласия между партиями пока не позволили определить кандидата, который сможет создать устойчивое правительство, заключил Герцог.