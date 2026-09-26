КНР и США согласились, что Иран не должен разрабатывать ядерное оружие Си и Трамп: Иран должен выполнять обязательство не разрабатывать ЯО

Москва26 сен Вести.Лидеры США и Китая пришли к консенсусу по иранскому вопросу: Тегеран должен строго придерживаться обязательства об отказе от разработки и производства ядерного оружия. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая по итогам госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в США.

Лидеры двух государств (КНР и США) согласились с тем, что Иран должен выполнять свое обязательство не разрабатывать ядерное оружие говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров коснулись ряда актуальных тем международной повестки от вопросов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) до конфликта на Украине, от обстановки на Ближнем Востоке до ситуации вокруг Корейского полуострова.

Госвизит Си Цзиньпина в Вашингтон проходил 23-25 сентября по приглашению президента США Дональда Трампа.