Москва13 окт Вести.Норвежские военные обнаружили, что арендованные китайские электромобили во время крупных учений записывали на видео их передвижения и коды доступа к воротам. Об этом сообщила газета Dagens Næringsliv.

Машины предоставила Hertz Norge, входящая в китайский концерн Geely.

Речь идет об учениях "Ховедстад" ("Столица"), которые прошли 14-18 сентября в Осло и Акерсхусе. Это были крупнейшие в этом году маневры территориальной обороны Норвегии, в них участвовали около пяти тысяч военнослужащих.

Участник учений, лейтенант Фредрик Бланк, рассказал, что записи нашли сами солдаты. На видео было видно, кто садился в машины и выходил из них, куда ехали военные, кого подбирали и сколько времени проводили в разных местах. Также камеры фиксировали ввод кодов у ворот и использование ключ-карт.

Информацию подтвердили еще несколько источников норвежских СМИ. Как минимум две машины были марки Deepal китайского производителя Changan. После учений записи удалили, однако, по словам Бланка, неизвестно, хранились ли данные только в автомобилях и что происходило с ними дальше. Он назвал ситуацию серьезной проблемой безопасности.

Несмотря на это, подразделение продолжало пользоваться электромобилями до конца маневров из-за нехватки другого транспорта. В вооруженных силах Норвегии заявили, что общий запрет на машины из отдельных стран пока не рассматривают, но локальные ограничения возможны.

В Volvo Cars, через которую Hertz Norge связана с Geely, отвергли угрозу безопасности со стороны китайского владельца и заявили, что передача данных без правовых оснований невозможна.