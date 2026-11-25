В ОПК Норвегии заметили"медовые ловушки" России в приложениях знакомств

В оборонной компании Норвегии пожаловались на "медовые ловушки" В ОПК Норвегии заметили"медовые ловушки" России в приложениях знакомств

Москва25 ноя Вести.Руководство норвежского оборонного предприятия Nammo зафиксировало признаки возможных шпионских операций с использованием вербовки через онлайн-сервисы. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в компании.

По словам двух топ-менеджеров, в городе Рауфосс, где расположены основные мощности компании, наблюдается рост количества русскоязычных анкет в приложениях для знакомств.

Кроме того, в местном отеле замечены иностранные гражданки, оказывающие эскорт-услуги.

Руководство предприятия расценивает эти факты как попытки получить компрометирующие материалы на сотрудников.

Генеральный директор Nammo Мортен Брандтцег отметила, что риски проведения диверсий и нападений на персонал предприятия заметно выросли.

По ее мнению, подобные проявления представляют собой одну из форм гибридных угроз, в связи с чем компания уже предпринимает дополнительные шаги по усилению внутренней безопасности.