Москва16 ноя Вести.История бывшего гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга является классическим примером "медовой ловушки" – использования романтических отношений с целью получить информацию или влияние. Такую оценку ситуации дали специалисты по корпоративной безопасности и экс-сотрудники американских спецслужб, пишет газета The Guardian.

По мнению главы компании SRW Рэнди Уотта, после случившегося многие топ-менеджеры крупных компаний пересматривают свои отношения с возлюбленными.

Ловушка типа "медовая ловушка" стара как мир отметил он

Ранее сообщалось, что Хуанг обсуждает возможность вернуться на пост главы Nvidia.