Москва6 ноя Вести.Норвегия сама создала угрозы, с которыми пытается бороться, укрепляя антидроновую защиту в приграничных с Россией районах, заявил представитель посольства России в Норвегии в интервью РИА Новости.

Норвегия повышает уровень конфликтности в Заполярье, оказывая военную помощь киевскому режиму, пояснили в посольстве.

Решение об укреплении антидроновой защиты в приграничье с Россией, прежде всего, направлено на отражение угроз, созданных самой же норвежской стороной, поскольку, как следует из комментариев норвежских официальных лиц, установленные для ЗРК NASAMS радары призваны в первую очередь оповещать о дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые произведены, в том числе, на средства норвежских налогоплательщиков, когда они при применении по объектам на Кольском полуострове "сбиваются с маршрута" приводит РИА Новости слова представителя посольства

Минобороны Норвегии заявило, что страна собирается усилить военное присутствие в области Финнмарк, которая граничит с Россией. Норвежские Военно-воздушные силы разместят сенсоры NASAMS в городе Киркенес.

Между тем глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал в интервью ИС "Вести", что Норвегия и Финляндия осознали, что провокационная деятельность в отношении России на Балтике приведет к негативным последствиям для них самих.