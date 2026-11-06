Москва6 ноя Вести.Норвегия и Финляндия осознали, что провокационная деятельность в отношении России на Балтике приведет к негативным последствиям для них самих. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Он отметил, что сегодня европейцы планируют истощить экономику России, однако некоторые государства начали осознавать бесперспективность такой тактики.

Европейцы выбрали для себя тактику войны на истощение, то есть они хотят истощить нашу экономику, хотя пока истощаются они, судя по тому, что происходит у них на улицах и в экономическом аспекте. Звонок норвежцев с финнами и упоминание того, что они не будут препятствовать свободе судоходства в Балтике и в Северных морях – это показатель того, что Норвегия и Финляндия понимают, к чему ведет провокационная деятельность. Это нарушение их судоходства, это повышение стоимости всей логистик, и все это может привести к некоему противостоянию сообщил Клинцевич

27 октября президенты России и Финляндии Владимир Путин и Александр Стубб, а также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы. Во время разговора Стубб и Стере подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.