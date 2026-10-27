Москва27 окт Вести.Политолог Дмитрий Солонников в беседе с NEWS.ru предположил, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту РФ Владимиру Путину из-за обеспокоенности экспортом из России в США.

По его мнению, страны Северной Европы опасаются, что захваченные российские суда могут перевозить грузы, предназначенные для Штатов.

Мы видим, каким пиратским образом финны и шведы захватывают танкеры в Балтийском море, идущие с грузами из России или в Россию. То же самое касается норвежцев в северных морях. А если сейчас эти суда везут что-то в Штаты? И тут вдруг финны захватили судно, которое плыло непосредственно к партнерам [Дональда] Трампа. У кого будут теперь проблемы и с кем? У Стубба будут сложности больше с Москвой или Вашингтоном? Поэтому нужно как-то договариваться. С одной стороны, отказываться от своих пиратских действий они вряд ли будут, но с другой стороны, нужно как-то идентифицировать судно. Может быть, они по этому поводу и говорят с РФ отметил Солонников

Ранее канцелярия президента Финляндии сообщила, что беседа состоялась по инициативе европейских политиков, и они выступали от имени своих стран, а не всей Европы. Также стало известно, что Финляндия и Норвегия продолжают поддерживать Украину, а цель их звонка Путину заключалась в передаче "послания относительно будущих переговоров", направленных на прекращение конфликта, а еще беседа касалась предстоящих встреч в Абу-Даби.