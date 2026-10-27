Москва27 окт Вести.Звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере президенту России Владимиру Путину напоминает заранее просчитанную многоходовку. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, звонок лидеров северных стран вряд ли похож на "самодеятельность энтузиастов стабильности в Европе". Скорее всего, речь идет о согласованном формате с другими странами Евросоюза.

Мы помним о приверженности наших соседей просчитанным заранее многоходовкам. Ну что ж, инициатива перешла от Парижа и Берлина к скандинавам. Почему нет?! Думаю, впрочем, что туман скоро рассеется написал Карасин

Ранее Путин, Стубб и Стере провели телефонный разговор. Беседа, в ходе которой стороны обсудили конфликт на Украине и дипломатические усилия по его завершению, длилась около полутора часов.