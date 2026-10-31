Москва31 окт Вести.Финляндия и Норвегия пытались прощупать почву для диалога с РФ. Такое мнение озвучил политолог Ростислав Ищенко в беседе с ИС "Вести", комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Финны и норвежцы не могут договориться с Путиным от лица всего Европейского Союза, но, если бы они договаривались от лица только своих государств, они бы звонили по очереди, а не хором. То есть это прощупывание почвы на предмет того, а нельзя ли как-то договориться с Россией, чтобы войти вот в круг тех, кто будет дальше решать судьбу мира. Я уверен, что по своей линии, прощупывали европейские политики и американцев. Причем одни прощупывали демократов, другие республиканцев. Тот, кто ближе к Трампу, прощупывает "трампистов" на предмет того, чтобы оказаться за одним столом с тремя сверхдержавами пояснил эксперт

Между тем, телефонная беседа с президентом России Владимиром Путиным стала важным этапом по нескольким причинам, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телерадиокомпании Yle.

27 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, глава российского государства изложил свою оценку ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах. Кроме того, лидеры обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.