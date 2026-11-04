Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией Норвегия намерена усилить военное присутствие в граничащей с Россией области

Москва4 ноя Вести.Норвегия намерена усилить военное присутствие в области Финнмарк, которая граничит с Россией. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.

По информации ведомства, норвежские Военно-воздушные силы разместят сенсоры NASAMS в городе Киркенес.

Также в рамках этих мер гарнизон в Сер-Варангер будет усилен чуть более 30 солдатами говорится в заявлении

Уточняется, что дополнительные военные прибудут в егерский батальон при гарнизоне в Сер-Варангере до конца текущего года.

В сентябре посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что Норвегия разместила артиллерийский дивизион из четырех самоходных артиллерийских установок К9 с дальностью стрельбы до 40 километров недалеко от границы с РФ.