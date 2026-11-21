Беспилотный автомобиль 868 раз пытался ночью припарковаться, пока владелец спал Беспилотный автомобиль 868 раз пытался ночью припарковаться, пока владелец спал

Москва21 ноя Вести.Беспилотный автомобиль за ночь пытался 868 раз за ночь припарковаться на многоуровневом паркинге в Китае. Инцидент произошел в провинции Аньхой, сообщает телеканал n-tv.

Электромобиль без водителя, который спокойно спал у себя дома, устроил необычное шоу. Необычные маневры машины запечатлели камеры видеонаблюдения. На видео беспилотный автомобиль пыталась припарковаться: двигался то вперед, то назад, затем корректировал свое положение и вновь и вновь повторял маневр. Услышавший подозрительный шум охранник никого в салоне машины не обнаружил.

Ночью на площадке одного из китайских многоуровневых паркингов автомобиль начал двигаться сам по себе, пытаясь найти парковочное место. На следующее утро владелец машины обнаружил, что за время его отсутствия автомобиль пытался припарковаться 868 раз отмечает немецкий телеканал

Попытки автономного автомобиля опробовать несколько мест на парковке и остановиться продолжались около трех часов. Одна из версий произошедшего — программный сбой.

Курьезный видеоролик в соцсетях быстро стал вирусным и стал поводом для шуток. Одни пользователи сравнили происходящее с поведением застрявшего робота-пылесоса, другие посчитали, что у машины развилось ОКР - обсессивно-компульсивное расстройство.

В КНР с 1 июля 2027 года вступит в силу новый национальный стандарт по беспилотникам. Автомобили с системами автономного управления, не соответствующими ему, запретят продавать. Законодательная новация четко разделит беспилотники на два уровня автоматизированного вождения: L3 — условно автоматизированное вождение; L4 — высокоавтоматизированное вождение. стандарт будет применяться к легковым и коммерческим автомобилям категорий M и N, но не затронет системы автоматической парковки (APS). Так что комические ситуации с многочисленными попытками перепарковки, скорее всего, могут повторяться.