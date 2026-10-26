Москва26 окт Вести.Германия может провести технические исследования украинской ракеты-дрона "Барс". Такое мнение ИС "Вести" высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, именно с этой целью Бундесвер планирует закупку производимых на Украине ракет-дронов. Ранее источники Financial Times сообщили, что Германия уже в ближайшие недели намерена заключить соглашение о приобретении первой партии "Барсов".

Главная проблема "Барса" в том, что Украина даже не занималась вопросами складского хранения. Их производят и практически тут же отправляют на фронт, а для европейцев нужно хранение порядка 10 лет. Украина такую гарантию дать не может. И поэтому сотрудничество по закупке этих украинских дронов в Германии под большим вопросом. Потому что никто не проверял, сколько лет этот "Барс" может храниться сказал эксперт

Кнутов полагает, что в целом эта закупка для Германии будет полезна только с технической стороны.

Думаю, заявление о том, что Германия хочет закупить для себя эти дроны, - это попытка проверить их непосредственно в боевых условиях. А также чтобы посмотреть интересные решения технологические, программные, скопировать их и использовать уже в своих дронах добавил он

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Бундесвер заключит контракт с концерном Airbus на поставку еще 16 военно-транспортных самолетов A400M.