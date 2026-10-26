Москва26 октВести.Украина рассчитывает использовать немецкие технологии для двигателей дальнобойных реактивных дрон-ракет "Барс". Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он напомнил, что ранее такого типа ракеты "Барс" производились на территории Германии на украинско-германском совместном предприятии.
Это предприятие должно в первую очередь помочь с двигателями. Потому что с двигателями на Украине проблемы, и как их решать - Украина не знает. Вот и надеются, что Германия поможетзаявил Кнутов
При этом, подчеркнул он, нельзя считать аппараты украинской разработкой.
Я бы сказал, что производство не столько украинское, сколько немецкое, учитывая двигатель, электронику и даже состав композитных материалов. Украина сама их не делает, ей привозят все готовое. Это все же зарубежная разработка, конструктор, из которого украинцы сделали дрон-ракетупояснил он
Ранее источники Financial Times сообщили, что Германия намерена в ближайшие недели заключить соглашение о приобретении первой партии украинских крылатых ракет "Барс".