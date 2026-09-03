Германия начала производство 5000 ударных дронов для Украины

В Германии начали серийное производство дронов-камикадзе для Украины Германия начала производство 5000 ударных дронов для Украины

Москва3 сен Вести.Серийное производство более пяти тысяч боевых беспилотников для нужд киевского режима началось в районе Мюнхена. Это совместный проект немецко-американской компании Auterion и украинской Airlogix, финансируемый правительством ФРГ.

По информации агентства DPA, первые БПЛА уже изготовлены. Выполнение заказа должно завершиться в середине 2027 года. Стоимость контракта составляет около 300 млн евро.

Будут производиться две модели БПЛА: одна - средней дальности, а другая - с увеличенной, до 1500 км. В системе наведения используется искусственный интеллект.