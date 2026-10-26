Германия может закупить сотни украинских ракет "Барс" после испытаний FT: Германия планирует закупить украинские крылатые ракеты "Барс"

Москва26 окт Вести.Германия намерена в ближайшие недели заключить соглашение о приобретении первой партии украинских крылатых ракет "Барс". Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации издания, Бундесвер рассчитывает приступить к техническим испытаниям ракет в начале 2027 года. Если результаты проверок окажутся удовлетворительными, немецкие вооруженные силы могут дополнительно приобрести несколько сотен таких ракет.

Как отмечает FT, в случае заключения соглашения это станет первым известным случаем закупки Бундесвером наступательного вооружения украинской разработки.

Ранее стало известно, что Бундесвер заключит контракт с концерном Airbus на поставку 16 военно-транспортных самолетов A400M.