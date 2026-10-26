Москва26 октВести.Германия намерена в ближайшие недели заключить соглашение о приобретении первой партии украинских крылатых ракет "Барс". Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По информации издания, Бундесвер рассчитывает приступить к техническим испытаниям ракет в начале 2027 года. Если результаты проверок окажутся удовлетворительными, немецкие вооруженные силы могут дополнительно приобрести несколько сотен таких ракет.
Как отмечает FT, в случае заключения соглашения это станет первым известным случаем закупки Бундесвером наступательного вооружения украинской разработки.
Ранее стало известно, что Бундесвер заключит контракт с концерном Airbus на поставку 16 военно-транспортных самолетов A400M.