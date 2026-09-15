FT: в Минобороны ФРГ действует секретная группа "Зондерштаб" по Украине FT рассказала о засекреченной группе в Германии, закупающей оружие Украине

Москва15 сен Вести.В Министерстве обороны Германии действует засекреченная группа "Зондерштаб Украина" (Sonderstab Ukraine), которая занимается оперативными закупками и поставками вооружения для Киева. Об этом сообщает газета Financial Times.

Подразделение, состоящее менее чем из 20 человек, было сформировано в 2022 году как ситуационный центр, а затем трансформировалось в штаб оперативного реагирования. Возглавляет группу бригадный генерал Йоахим Кашке.

По данным FT, благодаря предельно короткой цепочке согласований штаб способен заключать контракты на закупку оружия у немецких производителей напрямую в течение двух недель. В частности, именно "Зондерштаб" финансировал передачу Киеву систем ПВО IRIS-T и беспилотников Quantum.