Эксперт: дроны для Украины собирают из китайских комплектующих Эксперт Крамник рассказал, из чего собирают дроны для Украины

Москва20 июл Вести.Дроны для Украины собирают из китайских комплектующих, материалов и узлов, то есть из заемных технологий, а не европейских. Об этом заявил ИС "Вести" научный сотрудник Национального исследовательского института им. Примакова Илья Крамник.

По его словам, Европейский союз принял решение, разрешающее Украине закупать китайские комплектующие на европейские деньги для своих оборонных целей.

Надо понимать, что это все - использование заемных технологий. В подавляющем большинстве случаев эти дроны делаются из китайских комплектующих, материалов, узлов. Более того, сейчас ЕС принял решение о том, что Украина имеет право закупать китайские комплектующие на европейские деньги для своих оборонных целей. То есть успехов европейской оборонки, каких-то новых конструкций мы не видим рассказал он

По его словам, у Запада, тем не менее, есть политическая воля, чтобы как минимум наладить эти сборочные производства и тратить деньги.