Бессент: США и Китай продлят действие соглашения о снижении по

Бессент: США и Китай продлят до 10 января 2027 года соглашение о снижении пошлин Бессент: США и Китай продлят действие соглашения о снижении по

Москва24 сен Вести.США и Китай согласились продлить до 10 января 2027 года договоренности, нацеленные на разрядку напряженности в торговле, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Мы продлим заключенное в Пусане соглашение, [нацеленное на] экономическую разрядку между двумя странами, действие которого должно завершиться 10 ноября. Мы продлим [соглашение] до 10 января 2027 года. Это даст нам больше времени, чтобы понять, что можно сделать в области экономики

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин провели 30 октября 2025 года встречу в Пусане (Южная Корея). Стороны договорились о частичном снижении пошлин, продлении приостановки взимания ряда взаимных пошлин и отмене некоторых торгово-экономических ограничений.