Доклад МВФ: развитые страны ждет сильнейший с 2021 года бюджетный кризис МВФ: дефицит бюджетов развитых стран станет рекордным со времен пандемии

Москва14 окт Вести.Экономики развитых государств приближаются к самым масштабным бюджетным дефицитам с 2021 года, когда мир переживал кризис из-за COVID-19. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Фонд предупредил, что развитым странам нужно срочно принимать меры для восстановления государственных финансов.

Необходимо вновь сосредоточить внимание на восстановлении бюджетного пространства, учитывая растущий долг, более высокую стоимость заимствований, увеличивающиеся требования к государственным бюджетам и повышенную неопределенность цитирует доклад издание

По прогнозу МВФ, объем заимствований развитых стран в 2026 году составит 5,2% ВВП, а дефицит бюджета в США и Китае достигнет 8% либо превысит этот уровень. Оценка появилась после нескольких месяцев турбулентности и неопределенности на мировых рынках долговых обязательств.

В документе отмечается, что мировая экономика справилась с нефтяным шоком, отчасти благодаря инвестиционному буму в секторе искусственного интеллекта, но риски, связанные с суверенным долгом, при этом растут.