МВФ: мировой госдолг может достичь 100% глобального ВВП к 2029 году

Глобальный госдолг может достичь 100% мирового ВВП МВФ: мировой госдолг может достичь 100% глобального ВВП к 2029 году

Москва7 окт Вести.Глобальный государственный долг достигнет 100% мирового ВВП к 2029 году. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления в Сингапуре.

По ее словам, это на год раньше, чем прогнозировалось.

Объем государственного долга в мире приближается к максимальным показателям со времен Второй мировой войны и, судя по всему, в скором времени превысит 100% ВВП сказала Георгиева

Она уточнила, что на мировую экономику влияют несколько факторов: чрезмерный бюджетный дефицит, рекордные уровни государственного долга и высокие затраты на его обслуживание.

Георгиева заявила, что в отдельных случаях меры необходимо принимать уже сейчас, в том числе, чтобы снизить давление на кредитно-денежную политику.

Ранее стало известно, что государственный долг Украины вырос в 5,7 раза с 2019 года после того, как к власти пришел глава киевского режима Владимир Зеленский.