The Economist назвал десять главных вызовов для мира в 2027 году

Кризисы и перезапуск Голливуда: The Economist опубликовал прогноз на 2027 год The Economist назвал десять главных вызовов для мира в 2027 году

Москва17 ноя Вести.Журнал The Economist опубликовал традиционный ежегодный доклад The World Ahead, предвещающий 2027 год как эпоху мировых кризисов и потрясений.

На ежегодной обложке редакция разместила множество тревожных символов, включая лесные пожары, танки, военные корабли и взрывы, избирательный ящик, городские здания и толпы, падающий финансовый график.

Есть также и изображения, связанные с прогрессом – космическая ракета, спутник, кинопленка и микросхема в виде мозга.

Политические и финансовые потрясения кажутся вероятными, а вызванные искусственным интеллектом потрясения практически неизбежны. Негативная реакция на крупные технологические компании будет расти по мере усиления опасений по поводу влияния искусственного интеллекта говорится в публикации

Редакция сделала 10 прогнозов на следующий год. Одни из главных политических вызовов – будущее США после президента Дональда Трампа, последствия войны на Ближнем Востоке, а также усиление правопопулистских сил в Европе. В частности, журналисты прогнозируют победу Марин Ле Пен на выборах президента Франции.

Кроме того, The Economist указывает на риски финансовой нестабильности в мире и Тайвань как потенциальную точку напряженности в будущем.

Значительная часть прогноза посвящена искусственному интеллекту – редакция ожидает усиление общественного недовольства крупными технологическими компаниями и роста финансовых рисков из-за долгов предприятий отрасли.

В климатической сфере The Economist допускает очередной год рекордной жары, засух и лесных пожаров. Одновременно издание прогнозирует рост интереса к возобновляемым источникам энергии.

Среди потребительских тенденций журнал выделил распространение препаратов для снижения веса, включая "Оземпик". В космической отрасли ожидается удешевление запусков благодаря развитию корабля Starship компании SpaceX, а также усиление интереса к размещению центров обработки данных на орбите.

Наконец, The Economist предсказывает возможную перезагрузку Голливуда. Крупным франшизам, по мнению журналистов, предстоит конкурировать с малобюджетными проектами независимых авторов и видеоблогеров.