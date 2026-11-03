Москва3 нояВести.В трудах французского предсказателя Мишеля Нострадамуса нашли несколько пророчеств, которые, по мнению толкователей с британского ресурса LADBible, касаются 2027 года.
Прямых упоминаний этого года в текстах Нострадамуса нет, но считается, что 27-е четверостишие каждой "Центурии" (главы) указывает именно на него.
Небесный огонь с западной и южной сторон, устремляющийся на восток… Через огонь и оружие, недалеко от Черного моря, он придет из Персиипишет предсказатель
Толкователи считают, что Нострадамус имеет в виду лесные пожары и перемены на Ближнем Востоке. Экономические трудности также нашли отражение в пророчествах.
Раздутые цены на золото и серебро, долги истощают и рассеивают, все ценное обесценится- написано в "Центуриях"
Отдельно упоминается возможное нахождение сокровищ с острова Oak (англ. "Дуб"), где в "Денежной шахте" по легенде спрятан клад, который ищут с 1795 года.