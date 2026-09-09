Москва9 сен Вести.Канадский телеведущий китайского происхождения Цзян Сюэцинь, получивший прозвище "китайский Нострадамус" за сбывшийся прогноз о возвращении Дональда Трампа в Белый дом, заявил, что конфликт США и Ирана может перейти в наземную стадию, что повлечет крах американской экономики.

Его предсказание на 2027 год получило широкий отклик и вызвало споры среди пользователей соцсетей. Многие из них говорят, что Цзян Сюэцинь не предсказатель, а прогнозист, так как он опирается на анализ глобальных трендов.

Согласно прогнозу "китайского Нострадамуса", США захлестнет кризис не только из-за внешнеполитических проблем. Наиболее острым вызовом для Трампа будет миграционный кризис, который его вынудит наделить иммиграционную службу ICE расширенными полномочиями. Данная мера может привести к беспорядкам и протестам в США, так как многие приезжие не захотят мириться с полицейским произволом.

Кроме того, согласно прогнозу Сюэциня, обострение на Ближнем Востоке заставит Трампа отдать приказ о проведении сухопутной операции в Иране, из-за чего конфликт затянется на годы и разрушит военную промышленность Штатов. Экономические трудности также станут мощнейшим катализатором протестной активности.

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