Москва7 октВести.Пастор из ЮАР Джошуа Млакела объявил новую дату конца света. По его словам, это произойдет 12 или 13 октября, пишет The Express.
Как отмечает издание, пастор прославился своими прогнозами о конце света, которые оказались неудачными. В предыдущий раз Млакела утверждал, что конце света наступит в сентябре 2025 года.
В своих соцсетях пастор написал, что о новой дате конца света ему сообщил Бог и это предсказание будет окончательным. Он утверждает, что прошлый прогноз, оказавшийся ошибкой, был частью божественного плана и Бог использовал его как предупреждение христианам подготовиться к концу света в этом году.