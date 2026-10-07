Пастор из ЮАР назвал новую дату конца света Пастор из ЮАР объявил, что конец света случится 12 или 13 октября

Москва7 окт Вести.Пастор из ЮАР Джошуа Млакела объявил новую дату конца света. По его словам, это произойдет 12 или 13 октября, пишет The Express.

Как отмечает издание, пастор прославился своими прогнозами о конце света, которые оказались неудачными. В предыдущий раз Млакела утверждал, что конце света наступит в сентябре 2025 года.

В своих соцсетях пастор написал, что о новой дате конца света ему сообщил Бог и это предсказание будет окончательным. Он утверждает, что прошлый прогноз, оказавшийся ошибкой, был частью божественного плана и Бог использовал его как предупреждение христианам подготовиться к концу света в этом году.