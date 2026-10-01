Ученый в США предупредил о последствиях извержения вулкана Йеллоустоун Профессор Рупрехт: извержение вулкана Йеллоустоун повлияет на всю планету

Москва1 окт Вести.Масштабное извержение супервулкана Йеллоустоун способно создать угрозу для всей Земли и ее населения, заявил профессор геологии университета Невады в Рино Филипп Рупрехт.

По его словам, катастрофически масштабное извержение Йеллоустоуна "повлияет на все западное полушарие, на всю планету во многих смыслах".

Йеллоустоунская кальдера находится в одноименном национальном парке на северо-западе США и часто называется супервулканом. По словам Рупрехта, последние извержения происходили около семи тысяч лет назад и более миллиона лет назад.

Если дойдет до такого масштабного извержения, оно приведет к значительным проблемам с продовольствием и перебоям в его поставках сказал профессор РИА Новости

Рупрехт подчеркнул, что влияние извержения "будет глобальным, и его почувствуют все".

Как добавил ученый, вероятность такого сценария в обозримом будущем крайне мала, так что всерьез беспокоиться об этом не стоит.

Ранее американский климатолог Кристина Даль заявила, что извержение Йеллоустоуна может спровоцировать глобальное похолодание и голод во всем мире, но не уничтожит современную цивилизацию.