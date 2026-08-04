Климатолог: извержение вулкана Йеллоустоун не приведет к уничтожению цивилизации

Американский эксперт - о возможных последствиях извержения Йеллоустоуна Климатолог: извержение вулкана Йеллоустоун не приведет к уничтожению цивилизации

Москва4 авг Вести.Извержение Йеллоустоунского вулкана может вызвать временное глобальное похолодание, но не уничтожит современную цивилизацию, считает американский климатолог Кристина Даль.

В июле около котловины Йеллоустоунского супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3 — сильнейшее с начала года, ему предшествовали еще 11 более слабых толчков​​​.

В интервью РИА Новости Кристина Даль заявила, что пока нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом создавали угрозу существованию цивилизации.

Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйства сказала Кристина Даль

По ее оценке, имеющиеся научные данные позволяют говорить о серьезных климатических и экономических последствиях извержения, но не о гибели современной цивилизации.