Москва4 авгВести.Извержение Йеллоустоунского вулкана может вызвать временное глобальное похолодание, но не уничтожит современную цивилизацию, считает американский климатолог Кристина Даль.
В июле около котловины Йеллоустоунского супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3 — сильнейшее с начала года, ему предшествовали еще 11 более слабых толчков.
В интервью РИА Новости Кристина Даль заявила, что пока нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом создавали угрозу существованию цивилизации.
Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйствасказала Кристина Даль
По ее оценке, имеющиеся научные данные позволяют говорить о серьезных климатических и экономических последствиях извержения, но не о гибели современной цивилизации.