Москва9 июл Вести.Аномальная жара в США вызвана не природными факторами, а деятельностью человека. Об этом в беседе с РИА Новости заявила климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества, и виноваты в этом мы. В частности, почти три четверти потепления связаны с выбросами парниковых газов при сжигании угля, газа и нефти. Оставшаяся четверть приходится на вырубку лесов, изменения в землепользовании и неустойчивое сельское хозяйство отметила она

По ее мнению, естественные факторы вроде солнечной активности и извержения вулканов не могут объяснить нынешнее потепление, так как с их учетом планета, напротив, должна охлаждаться, а не нагреваться.

Ранее сообщалось, что в США аномальная жара стала причиной 25 смертей на юге страны и помешала проведению мероприятий по случаю Дня независимости 4 июля.