Глава Минэнерго США успокоил европейцев, что от холода умирают чаще, чем от жары Министр энергетики США: зимой умирает больше людей, чем летом

Москва27 июн Вести.Министр энергетики США Крис Райт на фоне рекордной жары в Европе призвал не преувеличивать угрозу высоких температур, заявив, что зимой от холода умирает больше людей. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на видеообращение чиновника к участникам конференции "Альянс за ответственное гражданство", где собрались влиятельные консервативные деятели, в том числе скептики климатической повестки.

Зимой всегда умирает больше людей, чем летом, потому что холод гораздо более опасен, чем жара. сказал он

Он напомнил о зиме 2022 года в Европе, когда выросли цены на энергоносители. Райт отметил, что последствия этого были тяжелыми. Его комментарии прозвучали на фоне предупреждений европейских властей о рисках нынешней жары, которая напоминает волну 2022 года, унесшую на континенте более 60 тыс. жизней.

Райт, как отмечает Politico, не впервые называет холод более серьезной угрозой, чем жара. В Европе смертность от холода сейчас примерно в восемь раз выше, чем от жары. Однако из-за изменения климата тепловые волны становятся сильнее и продолжительнее, а за последнее десятилетие они привели к десяткам тысяч смертей. В США жара уже является главной погодной причиной смертности.

Также, как пишет газета, слова Райта прозвучали на фоне резкого роста температур в Лондоне и других регионах Европы, которая нагревается вдвое быстрее среднемирового уровня и где кондиционеры распространены слабо. Жара привела к закрытию школ, сбоям в работе транспорта, экстремальной нагрузке на электросети и отмене ряда мероприятий Лондонской недели климатических действий. Во Франции более 50 человек утонули, пытаясь охладиться.

Европейские политики, в отличие от американской администрации, делают акцент на климатических мерах. Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что в его детстве в Лондоне не было июньской жары в 35 градусов, и происходящее в мире должно подталкивать к действиям.

Ранее немецкая метеослужба DWD сообщила о новом абсолютном температурном рекорде в Германии.