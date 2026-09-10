90 тыс. американцев могут погибнуть от селевых потоков с Каскадных гор

США грозит катастрофа по непальскому сценарию 90 тыс. американцев могут погибнуть от селевых потоков с Каскадных гор

Москва10 сен Вести.90 тысячам американцев, живущих в районе вулкана Рейнир (штат Вашингтон) грозит ужасная катастрофа по непальскому сценарию. Дело в том, что образующиеся на склонах Каскадных гор селевые потоки (лахары) представляют серьезную угрозу для населения. Об этом РИА Новости рассказала представитель вулканической обсерватории Геологической службы США (USGS) Холли Вайс-Расин.

Более 90 тысяч человек живут в опасных зонах лахаров вулкана Рейнир, а последствия могут затронуть миллионы людей отметила эксперт

Лахар – это быстро движущийся селевой поток из воды, грязи и камней, который преодолевает десятки километров и сметает все на своем пути. Согласно данным Геологической службы США, за последние 6 тыс. лет с вулкана Рейнир сошли как минимум 11 крупных лахаров.

Напомним, что 26 августа в Непале обрушился ледник, заблокировавший русло реки Лхенде-Кхола. Когда затор прорвало, вниз по течению хлынул огромный поток из воды, грязи, камней и льда. В результате погибли более 1,3 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. пропали без вести, среди них 11 россиян.