МИД: в списках пропавших после наводнения в Непале находятся 11 россиян

11 россиян числятся пропавшими после наводнения в Непале МИД: в списках пропавших после наводнения в Непале находятся 11 россиян

Москва9 сен Вести.Одиннадцать россиян числятся в списках пропавших после наводнения в Непале, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что ранее речь шла о 12 гражданах РФ, однако с одной девушкой удалось связаться.

Наше посольство в Непале взаимодействует с непальскими властями по запросам об 11 соотечественниках, которые находились в зоне бедствия сказала дипломат на брифинге

В конце августа в северных районах Непала началось наводнение после схода мощного потока воды в реку Бхоте-Коши. В результате стихийного бедствия погибли свыше 1,3 тысячи человек.

Сообщалось, что посольство РФ в стране занимается поисками якутского музыканта, основателя школы современной музыки "Дом музыкантов" Кирилла Третьякова, который числится пропавшим с 25 августа.