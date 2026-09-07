Посольство РФ подключилось к поискам пропавшего в Непале якутского музыканта

Посольство РФ в Непале ищет пропавшего якутского музыканта Посольство РФ подключилось к поискам пропавшего в Непале якутского музыканта

Москва7 сен Вести.Посольство России в Непале занимается поисками якутского музыканта, основателя школы современной музыки "Дом музыкантов" Кирилла Третьякова, который числится пропавшим с 25 августа, рассказали ТАСС в Министерстве по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Региональное ведомство ежедневно получает информацию о ситуации и поддерживает связь с родственниками артиста.

По последним данным, посольство Российской Федерации в Непале занимается поисками К. Д. Третьякова, находится в контакте с официальными властями и установило прямой контакт с родственниками гражданина говорится в сообщении

Ведомство также заявило о готовности оказать семье необходимую консульскую помощь и поддержку.

26 августа в северных районах Непала началось наводнение после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. В результате стихийного бедствия погибли более 1,3 тысячи человек.