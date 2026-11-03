Москва3 ноя Вести.Ученые прогнозируют два "одинаково трагичных" сценария гибели Вселенной, рассказал ИС "Вести" доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, профессор Сергей Богачев.

Доминирующей теорией сейчас является такая: дальше конца нет, потому что Вселенная бесконечна. … Есть два сценария, оба одинаково трагичных. Первый сценарий, что Вселенная замерзает. … Вторая теория, повторюсь, не менее трагичная: в какой-то момент темная материя и темная энергия, есть такие компоненты нашего мира, просто разрывают своими силами наш мир на части. И Вселенная … просто исчезает в колоссальном втором взрыве. Положительного сценария не существует. Вселенная безусловно умрет, и мы можем спорить только о моменте, способе ее смерти. Очень нескоро, Вселенной 14 млрд лет, а мы говорим про сотни миллиардов лет впереди