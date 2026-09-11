Москва11 сен Вести.Мировой спрос на нефть в 2026 году может снизиться настолько сильно, что масштаб падения будет сопоставим с последствиями крупнейших нефтяных и экономических потрясений последних 60 лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

В агентстве сравнили ожидаемое снижение с двумя нефтяными кризисами 1970-х годов, мировым финансовым кризисом 2007-2008 годов и пандемией коронавируса в 2020 году.

Снижение спроса на нефть в 2026 году, похоже, будет сопоставимо по масштабам с четырьмя крупнейшими потрясениями за последние 60 лет сказано в документе

Нефтяные кризисы 1970-х годов были связаны с перебоями в поставках, вызванными, в частности, арабским нефтяным эмбарго 1973 года и последствиями Иранской революции 1979 года. Эти события привели к резкому замедлению роста мирового спроса на нефть и изменению его дальнейшей динамики.

В XXI веке снижение потребления наблюдалось на фоне мирового финансового кризиса 2007-2008 годов и пандемии COVID-19. После обоих потрясений спрос на нефть впоследствии вернулся к прежним темпам роста.

Ранее стало известно, что Россия сократила добычу нефти в августе на 160 тыс. баррелей в сутки.