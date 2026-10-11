От ИИ до атомной бомбы: журнал Lancet ранжировал риски для человечества Lancet составил список угроз, которые могут привести к вымиранию человечества

Москва11 окт Вести.К вымиранию человечества к 2100 году могут привести применения ядерного оружия или использование искусственного интеллекта в преступных целях. Всего выявлено более 300 потенциальных угроз для населения Земли. Журнал Lancet опубликовал научную статью, в которой не только определен их перечень, но все они ранжированы по четырем категориям.

Первые две категории включают 17 потенциальных рисков, которые могут привести к вымиранию человечества. Разработки биооружия, приводящий к голоду и ядерной зиме конфликт с применением атомного оружия, а также злонамеренное применение искусственного интеллекта входят в топ угроз для существования разумной жизни на планете.

К потерям до миллиарда населения к 2100 году могут привести такие потенциальные угрозы, как изменение климата, войны на планете, загрязнение воздуха, высокое потребление алкоголя, выработка резистентности к противомикробным препаратам (антибиотикам), недостаток пищи для детей, сворачивание международных программ по помощи в развитии здравоохранения в беднейших странах, пандемии, ожирение, курение, снижение уровня образования, рост имущественного разрыва в обществе, нарушения психического здоровья и нездоровое старение.

Авторы исследования призвали заблаговременно выявлять риски для существования человечества, укреплять общественное здравоохранение и выделять финансирование на купирование смертельных для человечества угроз.

В том, что к вымиранию человечества может привести развитие искусственного интеллекта, сомневается президент США Дональд Трамп. Он призвал переименовать ИИ (AI) в суперинтеллект (SI). Специалисты в ближайшие 5-10 лет разработают искусственный интеллект общего назначения (Artificial General Intelligence, AGI), который будет обладать когнитивными способностями человека, заявил исполнительный директор компании DeepMind (подразделения корпорации Google, занимающегося ИИ) и лауреат Нобелевской премии по химии за 2024 год Демис Хассабис.

Миллиардер Джефф Безос видит только плюсы в развитии ИИ. По его мнению, искусственный интеллект может позволить людям работать всего три дня в неделю и обеспечивать свои семьи, имея лишь один источник дохода.