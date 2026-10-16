Москва16 окт Вести.Китай сталкивается с демографическими трудностями и кризисом на рынке недвижимости, который затрагивает банковский сектор. Об этом рассказал ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

По его словам, среди основных проблем Китая – старение населения и трудности пенсионных фондов.

Китай прямо сейчас влетает со всей своей огромной массой населения в демографическую яму, где стареет население, [где] проблемы с пенсионными фондами. У них огромные проблемы на рынке недвижимости, которые уже начинают перекладываться не просто из абстракции - люди перестали покупать жилье. На земле, на которой строилось это жилье, висели огромные финансовые поступления в бюджеты. И этот кризис начинает сказываться. Это проблема банков: начинает падать стоимость жилья, ухудшаются залоги, соответственно, им нужно создавать дополнительные резервы, не хватает денег для нового кредитования. И масса других проблем пояснил Огородников

Ранее сообщалось, что в Китае за 2025 год были закрыты более 670 банков в рамках курса на укрепление финансовой системы страны.