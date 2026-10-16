В фонде "Общественное мнение" рассказали о доверии россиян к Путину

Владимиру Путину доверяют 70% опрошенных россиян В фонде "Общественное мнение" рассказали о доверии россиян к Путину

Москва16 окт Вести.Большинство россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 70% доверяют главе государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.

Семь из десяти опрошенных рассказали, что скорее доверяют главе государства, 18% ответили иначе​​​. По мнению 71% ответивших людей, Владимир Путин скорее хорошо работает на посту президента России, противоположное мнение высказали 14%.

Положительную оценку работы правительства дали 45% участников опроса. О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 53% опрошенных.