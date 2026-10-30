Москва30 окт Вести.Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 72%. Такие данные приводит Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам опроса, проведенного с 23 по 25 октября среди 1,5 тыс. человек в 51 регионе страны.

Согласно результатам исследования, 72% респондентов заявили, что доверяют Владимиру Путину. Кроме того, большинство участников опроса (73%) считают, что он хорошо справляется со своими обязанностями на посту главы государства.

Работу правительства положительно оценили 48% опрошенных. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобрили 53% участников исследования.

Среди политических партий наибольший уровень поддержки получила "Единая Россия" – 35%. За КПРФ готовы отдать голоса 13% респондентов, за ЛДПР – 11%, за "Новых людей" – 9%, за "Справедливую Россию" – 4%.

16 октября ФОМ сообщал о доверии к главе государства со стороны 70% граждан России.