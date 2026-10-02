ВЦИОМ: Путину доверяют почти 72% россиян, его работу одобряют 68%

Опрос ВЦИОМ показал, что почти 72% россиян доверяют Путину ВЦИОМ: Путину доверяют почти 72% россиян, его работу одобряют 68%

Москва2 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием 71,6% россиян, его работу одобряют 68% жителей страны, показал очередной опрос ВЦИОМ.

Опрос проведен 21-27 сентября среди 1,6 тысячи взрослых россиян путем комбинированной выборки: 50% - телефонные интервью, 50% - маршрутная выборка.

Как показал опрос, 71,6% опрошенных выразили доверие Путину, а 22,5% рассказали, что не доверяют ему. Его работу на посту президента одобрили 68% участников опроса, 21,3% заявили, что не одобряют.

О доверии Мишустину сообщили 52,6 опрошенных, 24,5% не доверяют ему, работу правительства одобрили 42,9% респондентов, не одобрили 24,9%.

Неделей ранее опрос показывал уровень доверия Путину в 73,6% и одобрения - 68%.