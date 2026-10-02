Москва2 октВести.Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием 71,6% россиян, его работу одобряют 68% жителей страны, показал очередной опрос ВЦИОМ.
Опрос проведен 21-27 сентября среди 1,6 тысячи взрослых россиян путем комбинированной выборки: 50% - телефонные интервью, 50% - маршрутная выборка.
Как показал опрос, 71,6% опрошенных выразили доверие Путину, а 22,5% рассказали, что не доверяют ему. Его работу на посту президента одобрили 68% участников опроса, 21,3% заявили, что не одобряют.
О доверии Мишустину сообщили 52,6 опрошенных, 24,5% не доверяют ему, работу правительства одобрили 42,9% респондентов, не одобрили 24,9%.
Неделей ранее опрос показывал уровень доверия Путину в 73,6% и одобрения - 68%.