Москва8 октВести.Американский лидер Дональд Трамп не направлял поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
7 октября Путину исполнилось 74 года.
Поздравительной телеграммы от Трампа не былосказал Песков
Ранее в Кремле рассказали, что Путин получил многочисленные поздравления с днем рождения. Как сообщалось, их направили представители правительств зарубежных стран, главы международных организаций, а также общественно-политические деятели.
Российского лидера поздравили в том числе президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Масуд Пезешкиан, а также лидеры стран СНГ.