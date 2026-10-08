Песков: Трамп не направлял телеграмму по случаю дня рождения Путина

В Кремле ответили, поздравил ли Трамп Путина с днем рождения Песков: Трамп не направлял телеграмму по случаю дня рождения Путина

Москва8 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп не направлял поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

7 октября Путину исполнилось 74 года.

Поздравительной телеграммы от Трампа не было сказал Песков

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получил многочисленные поздравления с днем рождения. Как сообщалось, их направили представители правительств зарубежных стран, главы международных организаций, а также общественно-политические деятели.

Российского лидера поздравили в том числе президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Масуд Пезешкиан, а также лидеры стран СНГ.