Лондон продлил разрешения для болгарских структур "Лукойла" до конца февраля Минфин: Британия продлила разрешения для болгарских структур "Лукойла"

Москва28 окт Вести.Великобритания продлила генеральную лицензию на операции с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании "Лукойл". Как следует из документа, опубликованного Министерством финансов Соединенного Королевства, срок действия продлен до 26 февраля 2027 года.

Предыдущая лицензия истекала 28 октября. Согласно материалам ведомства, изменения в генеральную лицензию были внесены 12 августа 2026 года, а теперь срок ее действия продлен до 26 февраля 2027 года.

Это уже третье продление: впервые Лондон выдал разрешение на операции с болгарскими предприятиями "Лукойла", находящегося под британскими санкциями, в ноябре 2025 года. В августе срок действия лицензии был продлен до 26 октября.

Под действие документа попадают компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD, а также занимающаяся заправкой самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.