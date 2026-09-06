Кабмин РФ продлил правила лицензирования автобусных перевозок до марта 2027 года

В России продлили правила лицензирования автобусных перевозок Кабмин РФ продлил правила лицензирования автобусных перевозок до марта 2027 года

Москва6 сен Вести.Правительство РФ продлило срок действия правил лицензирования автобусных перевозок до 1 марта 2027 года. Такое постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

Изначально срок действия положения о лицензировании перевозок пассажиров автобусами должен был истечь 1 сентября 2026 года.

В пункте 3 постановления правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1616 "О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами" ... слова "до 1 сентября 2026 года" заменить словами "до 1 марта 2027 года" говорится в документе

В России лицензированием деятельности по перевозкам пассажиров автобусами занимается Ространснадзор. Лицензия необходима для коммерческих перевозок пассажиров. Для получения специального разрешения необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в электронном виде.