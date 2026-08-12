Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла" Лондон разрешил операции с болгарскими структурами "Лукойла" до 29 октября

Москва12 авг Вести.Минфин Великобритании сообщил о продлении Лондоном лицензии на операции с болгарскими предприятиями российской нефтегазовой компании "Лукойл" до 29 октября. Об этом говорится в опубликованном ведомством документе.

Британия выдала лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла", который находится под британскими санкциями, в ноябре прошлого года. Впервые разрешение продлили в феврале – тогда срок действия был указан на период до 13 августа.

2 августа 2026 года в Генеральную лицензию были внесены изменения... Продлить срок действия лицензии до 29 октября 2026 года следует из документа

Ранее Болгария объявила две компании "Лукойла" – Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker – объектами национальной безопасности.